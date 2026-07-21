La Roma ha perso Summerville | va all’Al Hilal per 80 milioni già fissate le visite mediche

Da ilnapolista.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un club arabo ha raggiunto un accordo con il giocatore per un trasferimento da circa 80 milioni di euro. Le visite mediche sono già state programmate, e il trasferimento dovrebbe essere ufficializzato a breve. La Roma aveva mostrato interesse per il giocatore, offrendo fino a 47 milioni, ma l’affare è stato concluso a un importo superiore. Il West Ham aveva richiesto almeno 50 milioni, ma la trattativa si è conclusa con una cifra più alta.

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La Roma sta perdendo Summerville, forte inserimento dell’Al Hilal. La Roma stava puntando a ingaggiare Crysencio Summerville per la prossima stagione. Il West Ham chiedeva almeno 50 milioni e i giallorossi si erano spinti fino a 47. Non pochi. Non bastano. Perché ora sulla scena ha fatto irruzione il club saudita Al Hilal ossia la squadra di Simone Inzaghi. Che ha messo sul tavolo 80 milioni di euro, quasi il doppio. Bye bye Gasperini. Quindi in pochi giorni la Roma ha perso prima Greenwwod (andato al Fenerbahce) e poi Summerville. E nel frattempo Garnacho si sta avvicinando all’Aston Villa (come scrive Athletic). La notizia bomba l’ha data Athletic che ha scritto degli 80 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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