Mercato Bologna dopo Alhassane c' è Amondarain | a un passo l' arrivo del mediano argentino

Il Bologna si avvicina all’ingaggio di Mikel Amondarain, mediano argentino. La trattativa è in fase avanzata, ma l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato. Dopo l’arrivo di Alhassane, il club sta definendo gli ultimi dettagli per completare il trasferimento. La firma è prevista a breve, mentre le parti stanno perfezionando gli aspetti contrattuali. L’operazione si inserisce nel mercato estivo del Bologna, in attesa di comunicazioni ufficiali.

Mikel Amondarain sarà un giocatore del Bologna. Mancano ancora gli annunci e la fumata bianca (e non è poco, specie in questa estate rossoblù), ma gli accordi sono sostanzialmente chiusi e a questo punto solo un clamoroso voltafaccia di una delle parti in causa o un fattore esterno potrebbe impedire all’area tecnica guidata da Giovanni Sartori di chiudere quello che è sempre stato l’obiettivo numero uno per il centrocampo. Tra una limatura e l’altra, tra una trattativa e l’altra, l’accordo sembra finalmente concluso: non presentava particolari ostacoli quello con il giocatore, che dovrebbe firmare un quadriennale con opzione per una quinta stagione e un ingaggio tra i 400mila e i 500mila euro all’anno, mentre è stata più complessa la partita con l’Estudiantes. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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