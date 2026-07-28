Sabato a Boccheggiano si svolge il tradizionale ’Concertone dei 4 Gatti’, un evento estivo che richiama centinaia di persone da tutta la Toscana e oltre. La serata sarà dedicata al rock internazionale con una performance degli ACDC, noti per il loro sound esplosivo. L’evento si svolge in un’area all’aperto e si prevede un’ampia partecipazione di pubblico, attratto dalla musica dal vivo e dall’atmosfera conviviale.

Sarà una serata all’insegna del grande rock internazionale quella in programma sabato a Boccheggiano, dove torna il tradizionale ’ Concertone dei 4 Gatti ’, appuntamento estivo che ogni anno richiama centinaia di appassionati da tutta la Toscana e non solo. Per l’edizione 2026, l’Associazione 4 Gatti porta sul palco gli ’ AC? DI – Tribute ACDC ’, considerati tra i più apprezzati tributi alla storica band australiana a livello europeo. Lo spettacolo, presentato come “Super Show Edition 2026”, rappresenta l’unica data in Toscana del tour. Nata nel 2010, la formazione ha all’attivo oltre mille concerti in tutta Europa e propone uno show che riproduce fedelmente il sound, l’energia e l’impatto scenico degli ACDC. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il maxi ’Concertone dei 4 Gatti’. La musica esplosiva degli AC/DC

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