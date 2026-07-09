Accadde oggi | 9 luglio gli AC DC in un concerto da 92mila persone
Il 9 luglio 2015, presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, gli ACDC si esibirono davanti a circa 92.000 spettatori. La data rappresentò l’unica tappa italiana del loro tour e stabilì diversi record di affluenza. La performance attirò un pubblico numeroso, rendendo quell’evento uno dei più grandi concerti della band in Italia. Non furono segnalati incidenti o problemi di sicurezza durante l’evento.
Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, 9 luglio 2015: gli ACDC riuscirono a battere numerosi record, radunando una folla oceanica in occasione della loro unica data italiana. Una data attesissima che diede il consenso sperato, con un pubblico che rese il giusto tributo a una band leggendaria, tra le più grandi dell’intera storia del rock.Alle 21 l’interno dell’autodromo era impressionante, pieno di gente e corna illuminate: una distesa di 92 mila persone, o più, si estendeva dal pit antistante il palco fino alla cima della Rivazza. Un palcoscenico che era una enorme volta a botte sormontata da un grande, bellissimo paio di corna. Rock Or Bust venne anticipata da scenografici fuochi d’artificio annuncianti l’arrivo del gruppo australiano. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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