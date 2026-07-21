Il cantante di ACDC ha dichiarato che la perdita dell'udito non è stata causata dal rumore del rock, come si era ipotizzato in passato. Ha spiegato che il problema è dovuto a una condizione medica preesistente, diagnosticata prima della sua carriera musicale. La sua storia è stata spesso associata a danni acustici, ma la causa reale è una patologia che ha influenzato l’udito indipendentemente dall’ambiente di lavoro.

Milano, 21 luglio 2026 – L’immagine della rockstar sregolata era più romantica, ma non corrispondeva a verità. Già, perché, per anni molti hanno creduto che fosse stato il rock a distruggere il suo udito. Ora Brian Johnson mette fine a uno dei miti più diffusi della storia degli ACDC. Il cantante ha raccontato che la crisi che nel 2016 lo costrinse ad abbandonare il tour mondiale Rock or Bust non fu provocata dalla musica ad alto volume, bensì da una forte influenza contratta durante una serie di concerti in Canada, aggravata dal freddo e dai continui spostamenti in aereo. Brian Johnson: “La giornata più buia della mia vita professionale”. Il cantante inglese classe 1947 ha ricordato quei giorni come uno dei momenti più difficili della sua carriera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - AC/DC, il cantante Brian Johnson rivela la vera causa della perdita dell'udito

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