Il governo presenta dati positivi sulla sicurezza, ma fatica a comunicare efficacemente la realtà del territorio. I numeri ufficiali indicano miglioramenti, tuttavia l’opinione pubblica percepisce ancora insicurezza. La differenza tra dati e percezione rischia di indebolire il consenso. La narrazione ufficiale non sembra riflettere pienamente le esperienze quotidiane delle persone. La discrepanza tra realtà e immagine pubblica si fa sentire, creando un divario tra fatti e opinioni.

C'è un paradosso nel quale il governo rischia di cadere sul tema della sicurezza: vincere nei fatti e perdere nel racconto. Chi mi conosce sa quanto io insista sul percepito che plasma il reale. Ne scrivo praticamente sempre. È, dunque, fisiologico che ogni episodio di cronaca catturi l'attenzione dell'opinione pubblica e generi una distorsione delle percezioni sui pericoli reali. Tuttavia, se ha senso rispondere ogni volta con una nuova stretta e con nuove norme per ridurre l'insicurezza percepita, ha meno senso dimenticarsi del dato reale che deve – ripeto deve – far parte della narrazione. Altrimenti realtà e percepito non corrisponderanno mai. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il governo ha ottimi numeri sulla sicurezza. Ma manca un racconto efficace della realtà

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Despojado de tudo em sua vida passada, ele renasce para construir um império e derrotar seu chefe

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