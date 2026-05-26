Balneari di nuovo sulle barricate | gare obbligatorie entro un anno ma il governo non ha risolto il nodo indennizzi E manca il bando tipo

I balneari sono tornati a protestare contro l’obbligo di mettere all’asta le concessioni entro un anno, con il governo che non ha ancora definito i criteri per gli indennizzi e manca un modello di bando standard. La questione riguarda le concessioni balneari, attese da vent’anni, che devono essere assegnate tramite gare pubbliche. La protesta si concentra sulla mancata risoluzione dei dettagli legati ai compensi e alle procedure di assegnazione.

Balneari di nuovo sulle barricate. Al centro della protesta c’è ancora la messa a gara delle concessioni attesa da vent’anni e ora in dirittura d’arrivo. Il Sib-Confcommercio ha proclamato lunedì lo stato di mobilitazione generale. Ma stavolta nel mirino, sullo sfondo dell’odiata direttiva Bolkestein, c’è l’inerzia del governo Meloni che dopo aver “tradito” i gestori decretando l’obbligo delle gare non dà ai Comuni e agli stessi concessionari gli strumenti per procedere. A partire dal bando tipo, lo schema standardizzato che dovrebbe uniformare le procedure e di cui, alle soglie dell’estate e a un anno dal termine ultimo per avviare la selezione concorrenziale dei nuovi affidatari del bene pubblico che sono le spiagge, non c’è traccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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