Il giorno di Moni Nikolov La Lube fa già il pieno

Tifosi biancorossi in fermento per l’arrivo a Civitanova di Simeon "Moni" Nikolov, nuovo palleggiatore della Cucine Lube. Il nazionale bulgaro, fratello minore dello schiacciatore Alex Nikolov, già beniamino dei vicecampioni d’Italia, incontrerà stampa e tifosi domani alle 19, allo chalet Arturo Mare: stabilimento numero 15 sul lungomare sud di Civitanova, che si sta preparando ad accogliere un autentico bagno di folla. Oltre ai fedelissimi dell’Eurosuole Forum sono previsti dei blitz da parte di supporter provenienti dalla Campania, dalla Lombardia e dalla Toscana, in viaggio appositamente per assistere all’arrivo in Italia del nuovo giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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