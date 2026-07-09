A Civitanova arriva Simeon Nikolov, uno dei migliori palleggiatori al mondo. La società ha ufficializzato il suo acquisto, considerando il trasferimento uno dei colpi più significativi del mercato estivo. Nikolov si unirà alla squadra e giocherà insieme al fratello. La notizia circolava già da settimane, ma ora la conferma è arrivata ufficialmente.

Civitanova ha firmato uno dei più sostanziosi colpi di volley mercato di quest’estate: le voci circolavano già da mese, ma ora è stato comunicato in maniera ufficiale l’acquisto di Simeon Nikolov. Il formidabile palleggiatore bulgaro, classe 2006 per 208 cm di altezza, approderà alla Lube lasciando il campionato russo, dove ha militato nell’ultima stagione con la casacca del Lokomotiv Novosibirsk in seguito a un’esperienza negli USA. La classe del 19enne si è manifestata in maniera lampante nelle ultime annata agonistiche ed è esplosa in maniera nitida durante gli ultimi Mondiali, chiusi dalla Nazionale di Chicco Blengini al secondo posto dopo aver perso la finale contro l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simeon Nikolov a Civitanova! Colpaccio di mercato: uno dei migliori palleggiatori al mondo alla Lube, giocherà con il fratello

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