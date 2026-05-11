La mia Como mi fa paura | il racconto choc di una commerciante minacciata in pieno giorno in via Dante

Una commerciante del centro di Como ha scritto una lunga segnalazione in cui racconta di aver vissuto un episodio di minaccia in pieno giorno, alle 9 del mattino, in via Dante. La donna ha espresso paura e disagio per quanto accaduto, sottolineando come la propria città, nota in tutto il mondo, le susciti sentimenti di inquietudine. La comunicazione evidenzia un episodio di aggressione avvenuto in un'area molto frequentata del centro.

“La mia città, la mia Como che tutto il mondo ci invidia, mi fa paura”. Bastano queste parole per riassumere il senso di impotenza e amarezza contenuto nella lunga segnalazione inviata da una commerciante del centro cittadino dopo quanto accaduto in via Dante alle 9 del mattino.Non una notte.🔗 Leggi su Quicomo.it

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Problema con la mia paura reddit

Rachele Flamma (@RFlamma) / Posts / X x.com

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