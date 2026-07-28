il foie gras ha perso tutta la sua raffinatezza

Il foie gras continua a essere soggetto di controversie a livello internazionale, con molte associazioni animaliste che chiedono restrizioni o divieti sulla sua produzione. La critica riguarda i metodi di alimentazione forzata, considerati brutali per oche e anatre. La tradizione culinaria francese, alla quale questa pietanza è strettamente collegata, viene spesso contestata per le pratiche di alimentazione forzata utilizzate. La questione rimane al centro di dibattiti legali e sociali.

Da anni associazioni animaliste in tutto il mondo promuovono campagne per ottenere divieti o restrizioni sulla produzione del foie gras. La pietanza legata alla tradizione culinaria francese genera infatti fortissime critiche per i metodi di alimentazione forzata particolarmente brutali a cui vengono sottoposte oche e anatre. La scorsa settimana il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha promulgato una legge che ne vieta la produzione, l’importazione e la vendita in tutto il paese. Le pratiche di allevamento intensivo sono da tempo al centro di critiche per il loro impatto sul benessere degli animali. Nel caso del foie gras... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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