Addio Francia gourmet | la Cina diventa campionessa di foie gras tartufo e caviale

Notizia in breve

La Cina ha superato la Francia come principale produttrice mondiale di foie gras, tartufo e caviale. Secondo un rapporto della China International Capital, i produttori cinesi ora coprono il 45% dell’offerta globale di fegato d’oca, pari a 11 milioni di unità. La produzione cinese è aumentata notevolmente, mentre quella francese è diminuita, portando alla perdita di leadership nel settore.