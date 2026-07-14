Addio Francia gourmet | la Cina diventa campionessa di foie gras tartufo e caviale
La Cina ha superato la Francia come principale produttrice mondiale di foie gras, tartufo e caviale. Secondo un rapporto della China International Capital, i produttori cinesi ora coprono il 45% dell’offerta globale di fegato d’oca, pari a 11 milioni di unità. La produzione cinese è aumentata notevolmente, mentre quella francese è diminuita, portando alla perdita di leadership nel settore.
Secondo un recente rapporto della società statale China International Capital, i produttori cinesi rappresentano ora il 45% dell'offerta globale di fegato d’oca pari a 11.000 tonnellate all'anno. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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