Un dirigente del Fenerbahçe è stato fotografato a Malpensa mentre si dirigeva verso l'auto, dopo essere atterrato. La foto, condivisa sui social, ha suscitato l’interesse dei tifosi di entrambe le squadre. Secondo alcune indiscrezioni, il club turco avrebbe offerto circa 40 milioni di euro per ingaggiare il giocatore e avrebbe proposto un ingaggio molto elevato a lui.

Chi non riconoscerebbe Cihan Kamer anche sotto un cappellino da baseball nero mentre si infila di corsa in auto dopo essere atterrato a Malpensa? Ai medi turchi no, e infatti la foto è stata subito postata sui social con un interesse virale da parte dei tifosi del Milan e del Fenerbahçe. Il protagonista in questione è infatti uno dei membri del board del Fener, vale a dire uno dei consiglieri d’amministrazione. Sul sito ufficiale del club turco la foto permette di riconoscerlo perfettamente nella persona atterrata ieri a Milano. Di lui, sempre il sito della società, riporta che è sposato con due figli e che parla fluentemente inglese. La seconda informazione è più utile alla trattativa con il Milan, dato che anche la dirigenza rossonera ha quasi esclusivamente interpreti stranieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il Fenerbahçe a casa Milan per Leao: offerti 40 milioni al club e un super ingaggio a lui

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Milan, quale futuro per Leão La situazione tra le offerte turche e la volontà del giocatore

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