Nella serata di ieri, un rappresentante del Fenerbahçe è arrivato a Milano-Malpensa, sbarcando in Italia. Si tratta di un membro di spicco del consiglio di amministrazione del club turco. Le sue visite sono avvenute nelle ore che molti ritengono decisive per il calciomercato estivo del Milan. In particolare, si parla di una proposta avanzata dal club turco sia alla società rossonera che al giocatore.

Sono ore caldissime, se non decisive, per il futuro del calciomercato estivo del Milan. Nella serata di ieri, l'aeroporto di Milano-Malpensa ha registrato un arrivo pesante: Cihan Kamer, Consigliere d'Amministrazione e membro di spicco del board del Fenerbahçe, è sbarcato in Italia. La sua missione è chiara: incontrare la dirigenza rossonera per trattare l'acquisto a titolo definitivo di Rafael Leão. Calciomercato Milan: Rafael Leão al bivio tra Premier e Istanbul. La fine del rapporto tra il club di Via Aldo Rossi e il numero 10 portoghese sembra ormai scritta. La volontà è reciproca: Leão desidera cambiare aria dopo un finale di ciclo complesso, e il Milan ha necessità di monetizzare la sua cessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Fenerbahçe a 'Casa Milan' per Leão: la proposta dei turchi al club e al giocatore

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