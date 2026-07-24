Maxi ingaggio e offerta pronta per il Milan | così il Fenerbahce prepara l' assalto per Leao

Il Fenerbahce ha presentato un'offerta importante per Rafa Leao, in vista di un possibile trasferimento. Il club turco si sta preparando a ingaggiare l’attaccante portoghese, dopo aver fatto circolare diverse voci di mercato. Leao, che in passato era stato accostato a club come il Barcellona e alcune squadre della Premier League, potrebbe trasferirsi in Turchia, dove il Fenerbahce sta preparando un maxi ingaggio.

Il Fenerbahce si fa avanti per Rafa Leao. Dopo le tanti voci che lo vedevano accostato al Barcellona (che però ha già acquistato gli esterni Gordon e Adeyemi) e alla Premier League, il futuro del portoghese potrebbe davvero essere in Turchia., A maggio, si era parlato della possibilità Fener quando il candidato presidente Hakan Safi aveva intenzione di portare Paolo Maldini in dirigenza. Alla fine, le elezioni sono state vinte da Aziz Yildirim, ma un paio di mesi dopo il nome di Leao è tornato in lista prepontemente per il club di Istanbul., La chiave per convincere l'esterno classe 1999 potrebbe essere quella relativa all'ingaggio: anche grazie alla legislazione turca legata agli sportivi, i club possono spingersi senza problemi a cifre elevate per lo stipendio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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