Il federalismo fiscale ci riprova | più Irpef per superare il no delle Regioni

Il federalismo fiscale torna al centro dell’agenda, con l’obiettivo di aumentare l’Irpef per superare il rifiuto delle Regioni. Dopo 15 mesi di inattività, il capitolo della delega fiscale viene portato oggi in Conferenza Unificata. L’incontro coinvolge Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, che sono i soggetti interessati al nuovo sistema di tassazione federale. Si cerca un accordo per definire il quadro del fisco locale e nazionale.

Il capitolo federalista della delega fiscale si risveglia dopo quasi 15 mesi di letargo. E approda oggi in Conferenza Unificata alla ricerca dell’intesa con Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni: cioè con i diretti interessati al “nuovo” impianto del fisco federale. Per superare l’opposizione netta da parte di presidenti e sindaci che ha di fatto messo nel congelatore la riforma, il testo si presenta ora in forma riveduta e corretta rispetto a quella approvata dal consiglio dei ministri del 9 maggio 2025; al punto che il decreto legislativo è atteso domani per un nuovo passaggio in un consiglio dei ministri riunito ad hoc. Ma le... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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