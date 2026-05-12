Sanità disavanzo e aumento Irpef rivolta delle Regioni Fuoco amico sul governo
Le Regioni si sono scagliate contro il governo a causa del disavanzo nel settore sanitario, che coinvolge quasi tutte le amministrazioni regionali. La questione ha portato a tensioni tra le autorità locali e lo Stato, con critiche e proteste pubbliche. La discussione si concentra anche sull’aumento dell’Irpef, che rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle regioni. La polemica si sviluppa in un clima di crescente confronto tra le parti coinvolte.
Sul disavanzo sanitario, che riguarda trasversalmente quasi tutte le Regioni, è ormai un tutti contro tutti. Ieri ad attaccare duramente il governo Meloni il presidente del Molise, Francesco Roberti (Forza Italia) che ha parlato di «ricatto» da parte dei ministeri competenti. Segnale di un clima che, in tutta Italia, si fa incandescente sul tema e che a stretto giro potrebbe essere affrontato in Conferenza delle Regioni. In Puglia prosegue il botta e risposta tra maggioranza e opposizione: il centrodestra continua a tambureggiare sul buco da 350 milioni e sul necessario aumento dell'Irpef per coprirlo. Il governatore Decaro, in qualità di commissario ad acta, si appresta a varare la manovra, prima però convocherà i sindacati per informarli.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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