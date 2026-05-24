Salerno stangata fiscale | è la città con le addizionali Irpef più alte d' Italia
Salerno registra le aliquote più alte di addizionali Irpef tra le città italiane, secondo un’analisi della Uil. Il rapporto, basato sui dati del Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, evidenzia che i contribuenti locali pagano la quota più consistente di tasse regionali e comunali. La cifra rappresenta il massimo in Italia, confermando il peso fiscale elevato sulla città rispetto ad altre aree del paese.
Secondo l’ultima analisi elaborata dalla Uil attraverso il Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione, Salerno conquista un record poco invidiabile: quello della città italiana con il peso più elevato delle addizionali Irpef locali. A riportare i dati è il quotidiano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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