Il disastro da un milione Danni della tromba d’aria Il Comune copre i fondi

A dieci giorni dalla tromba d’aria che ha colpito Massalengo, i danni superano il milione di euro. Il Comune sta anticipando i fondi necessari per far fronte alle riparazioni, in attesa di ottenere i rimborsi. La tromba d’aria ha provocato ingenti danni alle strutture e alle proprietà private. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dei danni o sui tempi di riparazione.

A dieci giorni dalla tromba d’aria che ha travolto Massalengo, il conto dei danni supera il milione e il Comune sta cercando strade per risolvere i problemi e anticipa i fondi in attesa dei rimborsi. È il primo bilancio ufficiale tracciato dall’Amministrazione comunale dopo l’invio alla Regione della scheda Rasda, il documento per la ricognizione dei danni causati dal maltempo. Una cifra destinata a crescere, perché alle perdite già quantificate si aggiungeranno i costi per la ricostruzione delle aziende agricole più colpite. Il violento fronte di maltempo del 17 luglio aveva lasciato profonde ferite nel paese di circa 4.500 abitanti. A... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Maltempo, un milione di euro di danni per Rossetti Market

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