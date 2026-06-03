Tromba d’aria | case scoperchiate Danni al Giardino della Memoria

Da ilgiorno.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un temporale di tarda primavera ha causato danni nel Lodigiano, con oltre 70 interventi dei vigili del fuoco, supportati da squadre di Milano e Treviglio. La tromba d’aria ha scoperchiato alcune case e provocato danni al Giardino della Memoria. Nessuna informazione su feriti o altre conseguenze.

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Un violentissimo fortunale di tarda primavera ha messo a dura prova ieri il Lodigiano, richiedendo oltre 70 interventi dei vigili del fuoco locali, supportati dai comandi di Milano e Treviglio. L‘epicentro del maltempo ha colpito Graffignana e Sant‘Angelo Lodigiano: a Graffignana la furia del vento ha scoperchiato le case, scagliando lamiere accartocciate a decine di metri di distanza. Gravi danni si registrano anche nel centro del paese, dove il Giardino della Memoria è stato devastato e diverse piante sono crollate sulle auto in sosta. Il Comune ha già disposto la chiusura precauzionale di asilo e cimiteri per consentire la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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