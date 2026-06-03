Tromba d' aria fa un disastro a Roma nord | il video impressionante

Nella mattinata, una tromba d'aria ha attraversato Roma Nord, causando danni diffusi. Il fenomeno, di forte intensità, ha provocato crolli e danneggiamenti a edifici e veicoli. Sono stati registrati numerosi interventi dei vigili del fuoco per soccorso e messa in sicurezza. Non si segnalano vittime, ma ci sono persone ferite lievemente. Le autorità stanno valutando le conseguenze e le aree interessate. Un video mostra l'impatto del tornado sulla città.

Un tornado improvviso, potente e spettacolare quanto pericoloso, ha colpito la Capitale nella mattinata, lasciandosi alle spalle una lunga scia di danni. Un enorme vortice, formatosi durante il violento temporale che dalle 7 del mattino ha colpito Roma, si è sviluppato in pochi minuti fino a toccare il suolo, devastando parte del quadrante settentrionale della città. Un fenomeno osservato e ripreso da numerosi cittadini, soprattutto nella zona dei Parioli e di Conca d'Oro. Un video girato da viale della Moschea mostra chiaramente la colonna d'aria in rapida rotazione mentre si estende dalla nube temporalesca verso il terreno, avanzando tra raffiche di vento, pioggia battente e detriti sollevati in aria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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