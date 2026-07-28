Arezzo, 28 luglio 2026 – Non si ferma l’attività del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Anche nel cuore dell’estate, quando molti uffici rallentano per il periodo delle ferie, l’Ente prosegue e intensifica il suo lavoro. Non solo. Accanto all’attività ordinaria di manutenzione del reticolo idrografico, di prevenzione del rischio idraulico e di gestione della risorsa irrigua, guarda avanti e avvia un percorso di crescita e organizzazione, con l’obiettivo di prepararsi a rispondere sempre meglio alle esigenze di un territorio complesso e alle nuove sfide imposte dalla crisi climatica. Sono stati pubblicati gli avvisi di selezione per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Consorzio non va in vacanza, in estate intensifica la sua attività e va a caccia di nuove professionalità

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