L’estate del ‘campetto’ Il basket non va in vacanza

L'estate sul campetto di basket si arricchisce con l'introduzione delle sfide uno contro uno, una novità rispetto al tradizionale tre contro tre che domina le manifestazioni locali. Mentre quest'ultimo rimane protagonista di ogni evento, le partite singole stanno guadagnando popolarità tra i giocatori. La sfida individuale sta iniziando a farsi strada come alternativa, portando una nuova dimensione alle partite estive.

L’estate del campetto non va mai in vacanza e la vera novità della stagione è l’uno contro uno. Il tre contro tre domina, è protagonista di ogni evento organizzato sul territorio, ma ecco che l’idea della sfida singola, in uno contro uno, si sta facendo strada. È l’" Estathé Lba Faceoff 2026 ", il primo grande torneo di 1vs1 organizzato la Lba, che ha scelto il Moab Court del Parco del mare come location ideale. Si giocherà in continuità, il 26 luglio, dalle 10 del mattino alle 10 di sera, per eleggere i campioni del tabellone maschile e femminile. In palio, per ciascuno dei due vincitori, un posto nel roster dello ‘ Showtime Game Lba 2027 ’, l’evento che riunisce giocatori, celebrità, influencer e creator durante la Final Eight di Coppa Italia di Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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