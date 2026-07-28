Il consiglio comunale di Rimini ha approvato la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi, ma in aula si sono sollevate divergenze. La proposta, avanzata dall’ex vicesindaca, non ha ottenuto il sì unanime. Durante la discussione, alcuni consiglieri hanno espresso dissenso, portando a un confronto acceso. La decisione finale ha comunque riconosciuto il cantante come cittadino onorario, nonostante le opposizioni emerse nel dibattito.

Rimini, 28 luglio 2026 – Vasco Rossi sarà cittadino onorario di Rimini. Ma c’è chi dice ‘no’. Non c’è stata l’unanimità giovedì 28 luglio sulla proposta presentata dell’ex vicesindaca Gloria Lisi. Una proposta che ha spaccato l’aula. La Lega, come aveva annunciato, ha votato contro, così come Matteo Angelini (Lista 3V). E Fratelli d’Italia ha lasciato polemicamente l’aula prima del voto, «per la sciagurata discussione sulla proposta», con la sola consigliera Ada Di Campi che – in videocollegamento – ha deciso di astenersi. Alla fine 18 voti favorevoli, 5 contrari e un’astensione. Via libera alla cittadinanza onoraria al Komandante, ma che fatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Il consiglio comunale di Rimini dice ‘sì’ alla cittadinanza onoraria a Vasco Rossi, ma volano gli stracci in aula

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Consiglio Comunale n.03 di Martedì 17 marzo 2026, ore 18:30

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