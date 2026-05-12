Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato con una larga maggioranza un ordine del giorno proposto dal gruppo di Forza Italia, che conferisce la cittadinanza onoraria al presidente del Napoli. La decisione è stata presa con un solo voto contrario e un’astensione. La delibera riguarda il riconoscimento pubblico nei confronti di De Laurentiis, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato a larga maggioranza – con un solo voto contrario e un astenuto – l’ordine del giorno presentato dal gruppo di Forza Italia per il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Napoli vive di calcio, respira calcio, si riconosce nel calcio” ha detto in Aula la capogruppo di Forza Italia Iris Savastano. “Negli ultimi vent’anni – ha ricordato – il nome della nostra città è stato portato nel mondo anche grazie alla visione e alla determinazione di Aurelio De Laurentiis”. Quando nel 2004 – è stato ricordato – De Laurentiis rilevò la società, il Napoli viveva uno dei momenti più difficili della propria storia: retrocesso in serie C1, con un futuro incerto e una tifoseria ferita.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sì del Consiglio Comunale, la cittadinanza onoraria di Napoli ad Aurelio De Laurentiis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: De Laurentiis, salta la cittadinanza onoraria. Malumori in consiglio comunale

De Laurentiis, cittadinanza onoraria rinviata: tensioni politiche in Consiglio ComunaleDe Laurentiis, cittadinanza onoraria rinviata: tensioni politiche in Consiglio Comunale"> La cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis dovrà...

Argomenti più discussi: Seduta del Consiglio comunale giovedì 7 maggio 2026 ore 17.30 / Notizie / Novità / Homepage; Lunedì 18 maggio si riunisce il Consiglio Comunale; Consiglio comunale del 5 maggio; Consiglio Comunale dell’11 maggio 2026.

Oggi in Consiglio comunale ho parlato di educazione civica e del progetto dedicato a Giovanni Tamburi. I bambini ci ricordano una cosa semplice: Vivere insieme significa aiutare chi è in difficoltà. La convivenza non si costruisce con la paura, ma con respon x.com

Lista dei compiti del Consiglio Comunale di Darkness - reddit.com reddit

Aurelio De Laurentiis cittadino onorario di Napoli, sì del consiglio comunaleLa precedente seduta aveva creato polemiche, perché non si era raggiunto il minimo legale per discutere della cittadinanza onoraria al presidente del Napoli ... ilroma.net