Vasco Rossi cittadino onorario di Rimini? La proposta del gruppo Gloria Lisi arriverà in consiglio comunale

Notizia in breve

Il gruppo consiliare Gloria Lisi a Rimini ha presentato una proposta per conferire la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. La richiesta sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. La proposta arriva dopo aver raccolto le firme di alcuni cittadini. La decisione finale spetta all’assemblea comunale, che dovrà approvare o respingere la proposta. La proposta non ha ancora una data ufficiale di discussione.