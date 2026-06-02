Vasco Rossi cittadino onorario di Rimini? La proposta del gruppo Gloria Lisi arriverà in consiglio comunale
Il gruppo consiliare Gloria Lisi a Rimini ha presentato una proposta per conferire la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. La richiesta sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. La proposta arriva dopo aver raccolto le firme di alcuni cittadini. La decisione finale spetta all’assemblea comunale, che dovrà approvare o respingere la proposta. La proposta non ha ancora una data ufficiale di discussione.
Il gruppo consiliare Gloria Lisi per Rimini propone di conferire la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. La richiesta arriva dopo i due concerti che il rocker ha tenuto allo stadio Romeo Neri, scelto ancora una volta come punto di partenza del suo tour estivo. Secondo il gruppo, la presenza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Segui gli aggiornamenti su Rimini.
Notizie e thread social correlati
Aurelio De Laurentiis è cittadino onorario di Napoli: la decisione del consiglio comunaleIl Consiglio Comunale di Napoli ha approvato con voto favorevole di quasi tutti i membri, tranne uno contrario e un astenuto, un ordine del giorno...
Benito Mussolini resta cittadino onorario: il consiglio comunale di Trento ha bocciato la “delibera ideologica”Il consiglio comunale di Trento ha deciso di mantenere Benito Mussolini come cittadino onorario, respingendo una delibera che chiedeva di revocare...
L’ex vice sindaca Lisi: Rimini dia la cittadinanza onoraria a Vasco RossiRIMINI. La città di Rimini deve dare la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. La proposta arriva dal gruppo dell’ex vice sindaca Gloria Lisi. corriereromagna.it
La proposta: Cittadinanza onoraria di Rimini a Vasco RossiI consiglieri Lisi e Brunori: Per aver offerto un ritorno di immagine incredibile e per aver fatto sentire Rimini amata da lui ... altarimini.it