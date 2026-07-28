Il colosso di Guinness e Baileys licenzia 97 su 127 dipendenti in Italia
Il 13 luglio, la multinazionale britannica Diageo ha avviato una procedura di licenziamento collettivo presso la sede di Milano, coinvolgendo 96 dei 127 dipendenti. La società, proprietaria di marchi come Guinness e Baileys, ha comunicato la decisione senza specificare le motivazioni ufficiali. Tra i licenziamenti, il personale della sede milanese si riduce drasticamente, lasciando più di due terzi dei lavoratori senza lavoro.
La multinazionale britannica Diageo, proprietaria di marchi iconici come Guinness, Baileys, Smirnoff, Gordon’s e Johnnie Walker, ha annunciato il 13 luglio l’apertura della procedura di licenziamento collettivo per 96 dei 127 dipendenti della sede di Milano. Si tratta dell’ennesima riorganizzazione delle attività a livello internazionale. Uno “schiaffo al territorio e ai lavoratori italiani” secondo la Uil Lombardia, che ha fortemente contestato la decisione del colosso britannico. Decisione che, all’atto pratico, equivale alla dismissione della sede milanese e la fine della presenza in Italia del gruppo. Un anno fa, nonostante la sede di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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