Il 13 luglio, la multinazionale britannica Diageo ha avviato una procedura di licenziamento collettivo presso la sede di Milano, coinvolgendo 96 dei 127 dipendenti. La società, proprietaria di marchi come Guinness e Baileys, ha comunicato la decisione senza specificare le motivazioni ufficiali. Tra i licenziamenti, il personale della sede milanese si riduce drasticamente, lasciando più di due terzi dei lavoratori senza lavoro.

La multinazionale britannica Diageo, proprietaria di marchi iconici come Guinness, Baileys, Smirnoff, Gordon’s e Johnnie Walker, ha annunciato il 13 luglio l’apertura della procedura di licenziamento collettivo per 96 dei 127 dipendenti della sede di Milano. Si tratta dell’ennesima riorganizzazione delle attività a livello internazionale. Uno “schiaffo al territorio e ai lavoratori italiani” secondo la Uil Lombardia, che ha fortemente contestato la decisione del colosso britannico. Decisione che, all’atto pratico, equivale alla dismissione della sede milanese e la fine della presenza in Italia del gruppo. Un anno fa, nonostante la sede di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilfattoquotidiano.it - Il colosso di Guinness e Baileys licenzia 97 su 127 dipendenti in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Diageo, tagli da Guinness: licenziati 96 dipendenti su 127 “nonostante i profitti”Guinness ha licenziato 96 dei suoi 127 dipendenti in Italia, nonostante l’azienda abbia registrato profitti.

Tim: Opas di Poste approvata all’unanimità. Nascerà un colosso con 150mila dipendentiIl consiglio di amministrazione di Tim ha approvato all’unanimità l’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Poste Italiane sulle azioni...

Temi più discussi: Il gigante di Guinness e Baileys licenzia quasi tutti i dipendenti appena dopo l'arrivo a Milano; Diageo, tagli da Guinness: licenziati 96 dipendenti su 127 nonostante i profitti; Shock in Diageo Italia: licenziamento per il 75% dei dipendenti; Crisi Electrolux, quattro province si alleano per salvare lo stabilimento di Solaro: l'asse con Milano.

Il gigante di Guinness e Baileys licenzia quasi tutti i dipendenti appena dopo l'arrivo a MilanoLa multinazionale britannica (proprietaria di Guinness e Johnnie Walker) avvia i licenziamenti collettivi nel capoluogo lombardo: 96 dipendenti su 127. Furia dei sindacati: Ci usano come un bancomat ... milanotoday.it

Diageo, tagli da Guinness: licenziati 96 dipendenti su 127 nonostante i profittiIl colosso britannico delle bevande alcoliche, che ha in pancia anche lo storico marchio produttore della stout irlandese, smantella la sede di Milano. I sindacati: Vogliono spostare le attività gest ... msn.com