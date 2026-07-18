Il consiglio di amministrazione di Tim ha approvato all’unanimità l’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie della società. La decisione è stata presa durante una riunione che ha coinvolto anche il collegio sindacale. L’operazione mira a creare un gruppo con circa 150.000 dipendenti. La comunicazione ufficiale è stata condivisa dopo l’approvazione del consiglio.

La notizia secca è questa: il Consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi oggi, 18 luglio 2026, alla presenza anche del collegio sindacale, ha approvato all’unanimità il comunicato relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie Tim. Così in una nota. Conseguenza: la nascita di un nuovo colosso con 150mila dipendenti. Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle analisi svolte dal management anche con l’ausilio di un documento di supporto predisposto da Kearney, ha valutato positivamente il razionale e le prospettive industriali dell’operazione e la coerenza con il percorso intrapreso da Tim. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tim: Opas di Poste approvata all’unanimità. Nascerà un colosso con 150mila dipendenti

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