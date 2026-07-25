Guinness ha licenziato 96 dei suoi 127 dipendenti in Italia, nonostante l’azienda abbia registrato profitti. La riduzione riguarda i lavoratori di uno stabilimento locale. La decisione è stata comunicata ai dipendenti senza indicare motivazioni specifiche. La direzione ha confermato che i licenziamenti sono stati effettuati nel rispetto delle normative vigenti. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui criteri di selezione o sui piani di ricollocamento.

Milano, 25 luglio 2026 – Gli effetti della cura dell’ad Dave Lewis, non a caso soprannominato “Drastic Dave“, in carica da sei mesi, arrivano anche in Italia. E la sede milanese di Diageo, colosso britannico delle bevande alcoliche, che comprende tra gli altri i marchi Guinness, Baileys, Gordon’s, Johnnie Walker e Smirnoff, viene praticamente azzerata. Il gruppo ha infatti annunciato un, appunto, drastico piano di tagli: licenziamento per 96 dipendenti su 127. È questo uno dei risultati del piano di “riorganizzazione” annunciato dal nuovo amministratore delegato a livello internazionale. “Una scelta - denuncia Alberto Donferri, segretario generale Uila (Unione italiana lavoratori agroalimentare) Lombardia - arrivata nonostante il gruppo produca utili soprattutto in Italia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diageo, tagli da Guinness: licenziati 96 dipendenti su 127 “nonostante i profitti”

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