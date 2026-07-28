il caso tuccino smuove la politica pugliese a settembre al via il disegno di legge regionale sul fine vita

Notizia in breve

A settembre, la regione discuterà un disegno di legge sul fine vita, con il suicidio assistito come primo punto all’ordine del giorno. La maggioranza mira a presentare e approvare la proposta in tempi brevi, dopo la pausa estiva. La questione ha suscitato attenzione politica e pubblica, portando all’apertura di un dibattito sulla regolamentazione delle pratiche di fine vita. La discussione si svolgerà in sede legislativa e sarà portata in aula per la votazione.