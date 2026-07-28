Il caso Tuccino smuove la politica pugliese A settembre al via il disegno di legge regionale sul fine vita
A settembre, la regione discuterà un disegno di legge sul fine vita, con il suicidio assistito come primo punto all’ordine del giorno. La maggioranza mira a presentare e approvare la proposta in tempi brevi, dopo la pausa estiva. La questione ha suscitato attenzione politica e pubblica, portando all’apertura di un dibattito sulla regolamentazione delle pratiche di fine vita. La discussione si svolgerà in sede legislativa e sarà portata in aula per la votazione.
Il suicidio medicalmente assistito sarà il primo tema nell’agenda politica regionale dopo la pausa estiva. La maggioranza intende riprendere arrivare in tempi brevi a una proposta di legge sul fine vita e, questa volta, portarla al voto. Nelle precedenti legislature, infatti, i tentativi dell’ex assessore Fabiano Amati si erano fermati davanti alla contrarietà dell’aula, superata solo con una delibera di giunta regionale che dà applicazione a quanto disposto dalla Corte costituzionale sul tema, ossia garantire il diritto alla procedura in presenza di determinati requisiti, come l’irreversibilità della malattia e la ferma volontà della persona. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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