Decaro portami in Toscana a morire La sofferenza di Tuccino il ristoratore dei vip malato di Sla E il governatore apre a una legge pugliese sul fine vita
Un ristoratore noto per aver servito clienti famosi ha scritto un messaggio in cui chiede di essere portato in Toscana per morire, lamentando un grave stato di salute causato dalla Sla. Il presidente della regione ha risposto aprendo a una proposta di legge regionale sul fine vita, che potrebbe includere il suicidio assistito. In un documento, l’uomo ha nominato il governatore come esecutore testamentario per il suicidio assistito. La richiesta è stata resa pubblica sui social media.
«Io, Pasquale Centrone, nomino il governatore della Regione Puglia, Antonio Decaro, mio esecutore testamentario per il suicidio assistito, il fine vita»: è questa la ‘bomba’ - come egli stesso la definisce - che Pasquale «Tuccino» Centrone condivide sui social, al termine di un’altra giornata trascorsa a sfidare la Sla ed a cercare un’adeguata assistenza sanitaria. Con queste parole il ristoratore 63enne di Polignano vuole abbattere il muro di indifferenza in cui si sente barricato: «La prego signor governatore, mi porti in Toscana dove è possibile eseguire il fine vita. Non ne posso più di soffrire così!» si rivolge ancora al presidente Decaro. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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