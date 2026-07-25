decaro portami in toscana a morire la sofferenza di tuccino il ristoratore dei vip malato di sla e il governatore apre a una legge pugliese sul fine vita

Notizia in breve

Un ristoratore noto per aver servito clienti famosi ha scritto un messaggio in cui chiede di essere portato in Toscana per morire, lamentando un grave stato di salute causato dalla Sla. Il presidente della regione ha risposto aprendo a una proposta di legge regionale sul fine vita, che potrebbe includere il suicidio assistito. In un documento, l’uomo ha nominato il governatore come esecutore testamentario per il suicidio assistito. La richiesta è stata resa pubblica sui social media.