Mi porti in Toscana a morire L' appello choc di Tuccino convince Decaro | Presto in Consiglio la legge sul fine vita

Notizia in breve

Un ristoratore noto nel Barese ha rivolto un appello pubblico al governatore, chiedendo di essere portato in Toscana per morire, se la Puglia non gli offrirà assistenza. La richiesta è stata fatta attraverso una dichiarazione pubblica, rivolta anche a un altro esponente politico, con l’obiettivo di sollecitare interventi sul tema delle cure e del fine vita. La questione ha attirato l’attenzione sui temi dell’assistenza e delle scelte di fine vita.