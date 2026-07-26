Mi porti in Toscana a morire L' appello choc di Tuccino convince Decaro | Presto in Consiglio la legge sul fine vita
Un ristoratore noto nel Barese ha rivolto un appello pubblico al governatore, chiedendo di essere portato in Toscana per morire, se la Puglia non gli offrirà assistenza. La richiesta è stata fatta attraverso una dichiarazione pubblica, rivolta anche a un altro esponente politico, con l’obiettivo di sollecitare interventi sul tema delle cure e del fine vita. La questione ha attirato l’attenzione sui temi dell’assistenza e delle scelte di fine vita.
«Caro governatore, mi porti in Toscana a morire se la Puglia non mi aiuta». L’appello choc di Pasquale Centrone detto «Tuccino», noto da sempre nel Barese come il ristoratore dei vip, mette spalle al muro la politica: tanto locale che nazionale. Così, incalzato dal grido drammatico di un uomo affetto da circa vent’anni di sclerosi laterale amiotrofica (Sla), il presidente pugliese Antonio Decaro si dice disposto ad aprire subito le porte del Consiglio regionale per un dibattito sul fine vita «franco e rispettoso». Il messaggio pubblicato sui social dal ristoratore 63enne di Polignano a Mare è stato dirompente: «Io, Pasquale Centrone, nomino il signor governatore della Regione Puglia Antonio Decaro mio esecutore testamentario per il suicidio assistito, il fine vita. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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Argomenti più discussi: Il drammatico appello di Pasquale Tuccino: Presidente Decaro mi aiuti con il suicidio assistito. La nomino mio esecutore testamentario; Ha la Sla e chiede a Decaro di aiutarlo a morire. Ama la vita ma l’assistenza non è continuativa; Tuccino e il dramma della Sla, l'appello a Decaro: Servono risposte sul fine vita; Il malato di Sla a Decaro: Portami in Toscana a morire.
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