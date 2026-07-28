Il calcio inglese sperimenterà un nuovo metodo per evitare che i portieri facciano perdere tempo
Il calcio inglese introdurrà un nuovo sistema per limitare i ritardi dei portieri durante le sostituzioni. La modifica prevede che, una volta chiamato il cambio, il portiere abbia un tempo massimo definito per uscire dal campo. Se non rispetta i tempi, potrebbe essere sanzionato o sostituito senza il suo consenso. La misura mira a ridurre le perdite di tempo nelle partite. La novità sarà applicata a partire dalla prossima stagione.
2026-07-28 00:15:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il calcio inglese introdurrà una nuova sperimentazione in questa stagione volta a eliminare la tattica sempre più comune secondo cui i portieri interrompono il gioco per consentire agli allenatori di tenere i discorsi di squadra. La Football Association, la Premier League, la English Football League, la National League e la Women’s Super League hanno tutte acconsentito alla misura dopo aver ricevuto l’approvazione dell’International Football Association Board (IFAB). Secondo il nuovo processo, se un arbitro segnala al fisioterapista di curare un portiere, la squadra del portiere deve rimuovere un giocatore di movimento dal campo per un minuto una volta ripreso il gioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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