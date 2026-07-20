Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore inglese, è deceduto all’età di 75 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia tramite un comunicato ufficiale. Keegan aveva combattuto a lungo contro un tumore. Durante la carriera, ha vinto due volte il Pallone d’Oro. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte o altri aspetti legati alle sue condizioni di salute.

È morto Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore inglese: aveva 75 anni. Lo ha annunciato la famiglia in un comunicato. “Con immensa tristezza annunciamo che Kevin Keegan è morto all’età di 75 anni. L’ex giocatore e commissario tecnico dell’Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti “, si legge nella nota. La famiglia ha ricordato Keegan come “un marito, padre e nonno amatissimo”, ringraziando inoltre l’équipe medica che lo ha assistito durante la malattia. “È un momento estremamente difficile e chiediamo rispetto della nostra privacy “, conclude il comunicato. Keegan è stato uno dei più grandi protagonisti del calcio inglese degli anni ’70 e ’80. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese che vinse due volte il pallone d’oro. Combatteva da tempo contro un tumore

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