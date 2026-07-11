Saldi estivi tutto quello che c' è da sapere sui resi per evitare delusioni e perdite di tempo

Sabato 4 luglio sono iniziati i saldi estivi e molti stanno facendo acquisti. Con l’aumento dei resi, è fondamentale conoscere le politiche dei negozi e le regole vigenti per evitare problemi e perdite di tempo.

Sabato 4 luglio sono cominciati i saldi e in tanti stanno approfittando del momento per fare qualche acquisto, anche importante. Ovviamente, con l'aumento degli acquisti cresce anche il numero dei resi, ecco perché è importante conoscere bene le politiche dei singoli negozi e le regole vigenti, così da evitare problemi. Secondo uno studio condotto da OpinionWay, ciascun italiano acquista in media 2,8 prodotti all'anno, per un totale di circa 149 euro. I resi riguardano principalmente l'abbigliamento (54%), seguito dagli accessori e dalle scarpe (32%) e dai prodotti di elettronica (31%). Di recente sono state molte le aziende che hanno deciso di modificare le regole di reso, perché la restituzione di un prodotto comporta quasi sempre per loro delle difficoltà logistiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Saldi Estivi 2026: tutto quello che devi sapere prima di acquistare

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