Marco Mariolini, condannato a 30 anni per l’omicidio della fidanzata, ha completato la pena. Tuttavia, i giudici ritengono ancora pericoloso il suo reinserimento sociale e lo hanno collocato in una comunità protetta. La possibilità di scarcerazione definitiva resta in discussione, anche se ha scontato la pena prevista. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni sul rischio sociale e sulla sua riabilitazione.

Marco Mariolini, il cacciatore di anoressiche, condannato a 30 anni per l’omicidio della fidanzata, potrebbe tornare libero. Ha scontato la sua pena ma per i giudici è ancora socialmente pericoloso ed è in una comunità protetta. La storia di Mariolini. Il 14 luglio 1998, Marco Mariolini massacrò con 22 coltellate la ex compagna, Monica Calò, che aveva sottoposto a un’esistenza di torture per raggiungere il suo ideale di donna pelle ossa e che ebbe la malaugurata idea di accettare con lui l’ultimo, fatale incontro chiarificatore dopo la rottura. La sua storia nel 2004 ispirò anche un film, “Primo Amore“, di Matteo Garrone. Condannato in abbreviato a 30 anni, l’ex antiquario di Pisogne, sponda bresciana del lago d’Iseo, oggi ha 67 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il cacciatore di anoressiche potrebbe tornare libero: Marco Mariolini ha scontato la pena ma è socialmente pericoloso

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