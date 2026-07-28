L’ex promessa del pugilato, ora pasticcere di fama internazionale, ha dichiarato di inseguire ancora la crema bavarese preparata dalla madre. La sua carriera si è concentrata sulla ricerca di qualità, equilibrio e tecnica, mantenendo vivo il desiderio di innovare senza tradire le radici.

C’è un filo che lega tutta la carriera di Iginio Massari: la ricerca. Quella della qualità, dell’equilibrio, della tecnica e di un’idea di pasticceria capace di evolversi senza perdere la propria identità. Dopo oltre cinquant’anni dedicati al mondo del dolce, il Maestro continua a guardare al futuro con la stessa curiosità degli inizi, convinto che la tradizione non sia qualcosa da conservare immobile, ma un patrimonio da far crescere attraverso studio, innovazione e confronto. Dalla formazione dei giovani professionisti al rapporto tra alimentazione e benessere, fino al valore umano del lavoro di squadra: così Iginio Massari racconta la sua visione della pasticceria e le esperienze che hanno segnato il suo percorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Iginio Massari: "Ero una promessa del pugilato, ora inseguo ancora la crema bavarese di mia madre"

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