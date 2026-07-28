Iginio Massari | Ero una promessa del pugilato ora inseguo ancora la crema bavarese di mia madre
L’ex promessa del pugilato, ora pasticcere di fama internazionale, ha dichiarato di inseguire ancora la crema bavarese preparata dalla madre. La sua carriera si è concentrata sulla ricerca di qualità, equilibrio e tecnica, mantenendo vivo il desiderio di innovare senza tradire le radici.
C’è un filo che lega tutta la carriera di Iginio Massari: la ricerca. Quella della qualità, dell’equilibrio, della tecnica e di un’idea di pasticceria capace di evolversi senza perdere la propria identità. Dopo oltre cinquant’anni dedicati al mondo del dolce, il Maestro continua a guardare al futuro con la stessa curiosità degli inizi, convinto che la tradizione non sia qualcosa da conservare immobile, ma un patrimonio da far crescere attraverso studio, innovazione e confronto. Dalla formazione dei giovani professionisti al rapporto tra alimentazione e benessere, fino al valore umano del lavoro di squadra: così Iginio Massari racconta la sua visione della pasticceria e le esperienze che hanno segnato il suo percorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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