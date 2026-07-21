Il maestro Iginio Massari ha partecipato a un corso all'Aromacademy di Cinecittà, attirando partecipanti da tutta Europa, tra cui Germania e Belgio. La presenza internazionale evidenzia l'interesse per l'alta pasticceria romana e il riconoscimento dell’Italia come centro del settore. La partecipazione di professionisti stranieri testimonia la crescita e la diffusione della pasticceria di alta qualità nel paese.

«Sono arrivati a Roma per seguire questo corso perfino dalla Germania e dal Belgio. Vuol dire che c’è stata una buona accoglienza per quest’iniziativa e per tutto il movimento di pasticceria italiano». Il maestro Iginio Massari non nasconde la soddisfazione al termine della prima sessione dello stage, una vera masterclass, di tre giorni organizzato da ieri a domani nell’Aromacademy in piazza di Cinecittà (aperta nel 2015, fino a oggi ha formato più di 7.500 pasticceri) da un altro specialista del settore e campione del mondo, Davide Malizia. Il titolo del corso è «L’ingredientistica e il bilanciamento delle ricette». Davanti al maestro Massari, volto noto in tv come sui social, 38 allievi, aspiranti pasticceri, che ascoltano i consigli di uno dei massimi esperti di alta pasticceria a livello mondiale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Il maestro Iginio Massari all'Aromacademy di Cinecittà. «Oggi Roma è l'alta pasticceria: qui vengono da mezza Europa»

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