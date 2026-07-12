Iginio Massari, noto pasticciere e giudice di MasterChef Italia, ha dichiarato che sua figlia Debora potrebbe essere il primo governatore donna della Lombardia. Ha aggiunto che molti genitori ritengono che i figli non debbano lavorare fino a 30 anni. Massari, che compirà 84 anni a fine agosto, ha affermato di non voler smettere di lavorare, anche se il pubblico lo conosce soprattutto per le sue apparizioni televisive.

Il pubblico televisivo lo conosce per le sue incursioni a “MasterChef Italia” con la figlia Debora, nel mondo è famoso per essere uno dei re della pasticceria, Iginio Massari che compirà 84 anni il prossimo 29 agosto n on ha certo intenzione di appendere i ferri del mestiere al chiodo. “La tivù non è obbligatoria, ma se non la faccio mi manca. – ha dichiarato il pasticciere a Il Corriere della Sera – Quanto alla spiaggia, ne parliamo da metà agosto: dieci giorni in Calabria, ma tanto è noto che non riesco mai a sentirmi in vacanza”. Sempre con mille progetti in testa, il pasticciere però confessa di avere delle difficoltà per le sue attività: “C’è un problema fondamentale, che riguarda non solo il nostro mondo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia Debora primo governatore donna della Lombardia? Ambire a qualcosa non è un difetto. Non trovo personale, i genitori decidono che sino a 30 anni i figli non debbano lavorare”: così Iginio Massari

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Iginio Massari: «La tv non è obbligatoria, ma se non la faccio mi manca. Fatico a trovare personale dopo il Covid, sembra che i genitori non vogliano responsabilità per i figli fino ai 30 anni»Iginio Massari ha dichiarato che, pur non essendo obbligatorio, sente la mancanza di partecipare alla televisione.

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