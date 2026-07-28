Lunedì si sono svolti i funerali di un ex presidente nazionale dei vigili del fuoco a Calvi dell’Umbria. La cerimonia si è tenuta in un’atmosfera di grande commozione, con i colleghi che hanno reso omaggio all’ingegnere deceduto. La funzione si è svolta nel rispetto delle consuetudini funebri, con la partecipazione di numerosi rappresentanti del corpo e cittadini della zona.

Calvi dell’Umbria (Terni), 28 luglio 2026 – Si sono svolti lunedì, in un'atmosfera di profonda commozione e cordoglio, i funerali dell'ingegner Enrico Marchionne, già presidente nazionale dell'Associazione dei vigili del fuoco. Entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco il 1° maggio 1969 e nominato dirigente nel 1981, nel corso della sua prestigiosa carriera Marchionne ha ricoperto incarichi di grande rilevanza, tra cui quello di comandante provinciale di Roma e di direttore dell'Area protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. Alla cerimonia nella chiesa di Santa Maria Assunta a Calvi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I vigili del fuoco rendono omaggio a Enrico Marchionne. Il funerale a Calvi dell’Umbria

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