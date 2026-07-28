I vigili del fuoco rendono omaggio a Enrico Marchionne Il funerale a Calvi dell’Umbria
Lunedì si sono svolti i funerali di un ex presidente nazionale dei vigili del fuoco a Calvi dell’Umbria. La cerimonia si è tenuta in un’atmosfera di grande commozione, con i colleghi che hanno reso omaggio all’ingegnere deceduto. La funzione si è svolta nel rispetto delle consuetudini funebri, con la partecipazione di numerosi rappresentanti del corpo e cittadini della zona.
Calvi dell’Umbria (Terni), 28 luglio 2026 – Si sono svolti lunedì, in un'atmosfera di profonda commozione e cordoglio, i funerali dell'ingegner Enrico Marchionne, già presidente nazionale dell'Associazione dei vigili del fuoco. Entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco il 1° maggio 1969 e nominato dirigente nel 1981, nel corso della sua prestigiosa carriera Marchionne ha ricoperto incarichi di grande rilevanza, tra cui quello di comandante provinciale di Roma e di direttore dell'Area protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. Alla cerimonia nella chiesa di Santa Maria Assunta a Calvi... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Calvi dell’Umbria, Sandro Spaccasassi: “Siamo un gruppo che ha lavorato a testa bassa, chi vuole il bene del paese deve andare a votare”A Calvi dell’Umbria, domenica 24 e lunedì 25 maggio, i cittadini sono chiamati a votare per il rinnovo del consiglio comunale e per eleggere il nuovo...
Leggi anche: Sandro Spaccasassi eletto sindaco di Calvi dell’Umbria
Temi più discussi: Lutto nei Vigili del Fuoco: è morto Enrico Marchionne, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco; Addio all'Ing. Enrico Marchionne. Il cordoglio dell'Associazione reatina Santa Barbara nel Mondo; Storia di Enrico e dell’emofilia B curata con la terapia genica, primo caso in Campania; AIFA finanzia con 841.740 euro studio sul tumore raro della tiroide all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, primo in graduatoria nazionale.
Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco partecipa al lutto per la scomparsa di Enrico Marchionne, comandante in quiescenza e Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Uomo di straordinaria generosità e profondo senso di responsabi facebook
Lutto nella famiglia dei #vigilidelfuoco: ci ha lasciati Enrico Marchionne, comandate in quiescenza e Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Una guida salda che ha dedicato la vita a custodire la memoria, le tradizioni e i valori del x.com
Chiude con sfide da affrontare 29/mo raduno nazionale Vigili del FuocoAbbiamo condiviso con voi il filo rosso del dolore e della speranza, ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Enrico Marchionne; Gemona è casa vostra gli ha ribattuto il ... ansa.it
Rogo di Crans-Montana, i vigili del fuoco: Locali del Veneto sicuri. In Italia norme tra le più severe d’EuropaBar, discoteche, rifugi e après-ski della montagna veneta sono sicuri? È la domanda che in queste ore molti si pongono all’ombra delle Dolomiti, tra Cortina d’Ampezzo, Arabba, Alleghe e le altre ... corrieredelveneto.corriere.it