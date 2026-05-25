Sandro Spaccasassi eletto sindaco di Calvi dell’Umbria

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sandro Spaccasassi è stato eletto sindaco di Calvi dell’Umbria. La vittoria è stata ufficializzata il 25 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli sulla percentuale di voto o sui risultati delle singole liste. La comunicazione ufficiale conferma l’insediamento del nuovo primo cittadino.

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Calvi dell’Umbria (Terni), 25 maggio 2026 – Sandro Spaccasassi è stato eletto sindaco di Calvi dell’Umbria.  Il vicesindaco uscente (lista “Calvi tradizione e innovazione” era l’unico candidato per le elezioni a Calvi dell’Umbria.  Ha ottenuto 786 voti.  A Calvi hanno votato 864 elettori su 1.430 (affluenza al 60,42%). Quarantasei le schede nulle, 32 le schede bianche. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

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