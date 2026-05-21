Calvi dell’Umbria Sandro Spaccasassi | Siamo un gruppo che ha lavorato a testa bassa chi vuole il bene del paese deve andare a votare

A Calvi dell’Umbria, domenica 24 e lunedì 25 maggio, i cittadini sono chiamati a votare per il rinnovo del consiglio comunale e per eleggere il nuovo sindaco. Sandro Spaccasassi, rappresentante di un gruppo locale, ha dichiarato che il team ha lavorato con impegno e senza sosta, sottolineando l’importanza di partecipare alle urne per il bene del paese. Le operazioni di voto si svolgeranno in questi due giorni, come previsto dalla normativa comunale.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini di Calvi dell’Umbria sono chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. L’unico candidato presente è il vicesindaco uscente, Sandro Spaccasassi. La sua elezione sarà confermata soltanto con il raggiungimento del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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