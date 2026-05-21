Calvi dell’Umbria Sandro Spaccasassi | Siamo un gruppo che ha lavorato a testa bassa chi vuole il bene del paese deve andare a votare

Da ternitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Calvi dell’Umbria, domenica 24 e lunedì 25 maggio, i cittadini sono chiamati a votare per il rinnovo del consiglio comunale e per eleggere il nuovo sindaco. Sandro Spaccasassi, rappresentante di un gruppo locale, ha dichiarato che il team ha lavorato con impegno e senza sosta, sottolineando l’importanza di partecipare alle urne per il bene del paese. Le operazioni di voto si svolgeranno in questi due giorni, come previsto dalla normativa comunale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini di Calvi dell’Umbria sono chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. L’unico candidato presente è il vicesindaco uscente, Sandro Spaccasassi. La sua elezione sarà confermata soltanto con il raggiungimento del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Referendum giustizia, gli sconti per chi deve viaggiare per andare a votare

M5S chiede le dimissioni di Delmastro. Scarpinato: “O incapace o se ha capito con chi era in affari deve andare andare dal governo”“Tutti gli italiani hanno capito bene come sono andate le cose”, è il commento del Senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato.

sandro spaccasassi calvi dell umbria sandroHai salvato un nuovo articoloI risultati nella città di Calvi dell'Umbria alle elezioni comunali 2026 su Corriere.it. Rimani aggiornato su voti, affluenza e percentuali ... corriere.it

A Calvi dell’Umbria:obiettivo Comune plastic freeNel paese di Calvi dell’Umbria (Terni) l’Ambiente e la sua tutela è sempre in primo piano. Il 12 febbraio il Sindaco Guido Grillini e il vicesindaco Sandro Spaccasassi hanno inaugurato ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web