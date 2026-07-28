I nuovi disagi per i lavori sul cavalcavia della linea ferroviaria a Firenze
A Firenze sono ripresi i lavori di sostituzione del ponte al Pino, che collega il centro città con il quartiere Campo di Marte passando sopra i binari ferroviari. Di conseguenza, alcuni treni sono stati soppressi o hanno subito ritardi, e i passeggeri sono stati costretti a utilizzare il servizio di bus per gli spostamenti tra le stazioni. Le operazioni di cantiere hanno causato disagi nel traffico ferroviario locale.
Alcuni treni sono stati soppressi, altri sono in ritardo, e i passeggeri devono spostarsi ancora da una stazione all'altra con il bus A Firenze sono ripresi i lavori per la sostituzione del ponte al Pino, quello che collega il centro della città con il quartiere Campo di Marte, a nordest, passando sopra i binari ferroviari. Servono a posare il nuovo cavalcavia dopo la rimozione di quello vecchio, fatta a inizio luglio: anche in questo caso i lavori stanno comportando la soppressione di molti treni, deviazioni di percorso e conseguenti ritardi, oltre al trasporto dei passeggeri da un punto all’altro della città su navette sostitutive, con vari disagi. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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