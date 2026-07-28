i nuovi disagi per i lavori sul cavalcavia della linea ferroviaria a firenze

Notizia in breve

A Firenze sono ripresi i lavori di sostituzione del ponte al Pino, che collega il centro città con il quartiere Campo di Marte passando sopra i binari ferroviari. Di conseguenza, alcuni treni sono stati soppressi o hanno subito ritardi, e i passeggeri sono stati costretti a utilizzare il servizio di bus per gli spostamenti tra le stazioni. Le operazioni di cantiere hanno causato disagi nel traffico ferroviario locale.