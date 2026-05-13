Riprogrammazione per lavori sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno

La Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha annunciato che saranno effettuati lavori di completamento del rinnovo dei binari presso la stazione di Firenze Cascine. Questi interventi si svolgeranno durante il giorno e coinvolgeranno la linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno. Finora, i lavori erano stati realizzati esclusivamente in orario notturno per evitare disagi alla circolazione.

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La Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà lavori di completamento del rinnovo dei binari a Firenze Cascine, sin ora effettuati in orario notturno senza interferire con la circolazione. Gli interventi garantiranno una gestione più flessibile con impatti positivi sulla regolarità della.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lavori sulla linea ferroviaria Genova-Pisa-Roma: modifiche alla circolazioneModifiche alla circolazione da oggi, 4 maggio, al 9 luglio sulla linea Genova-Pisa-Roma per lavori di manutenzione dell’infrastruttura tra Gavorrano... Disagi accertati sulla linea ferroviaria Valdarno–Firenze“Enormi disagi sulla linea ferroviaria Valdarno–Firenze che continuano a peggiorare. Argomenti più discussi: Notiziario della viabilità di lunedì 11 maggio 2026; Linea Viareggio-Firenze: i treni veloci tornano a fermare a Montecatini Terme. Treni linea Firenze-Empoli, per tre domeniche modifiche alla circolazione per lavoriModifiche alla circolazione ferroviaria nelle mattine del 17, 24 e 31 maggio, sempre di domenica, nella tratta Firenze-Empoli, dalle 11.00 alle 13.00, per ... gonews.it Rinnovo dei binari tra Empoli e Samminiatello, lavori sulla ferrovia tra Pisa e Firenze. Cosa succedeFirenze, 27 febbraio 2026 – A causa di lavori lungo la linea ferroviaria Firenze-Pisa, disagi in vista per pendolari e viaggiatori. Il cantiere, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro, ... lanazione.it