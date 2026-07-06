Da domenica sera a venerdì mattina, i tempi di percorrenza sulle principali tratte ferroviarie italiane sono aumentati a causa dei lavori di ristrutturazione di un cavalcavia a Firenze. Questa interruzione ha causato modifiche agli orari e rallentamenti per i treni che transitano nella zona. La linea ferroviaria interessata collega diverse città e le variazioni sono state segnalate ai viaggiatori. I lavori sono stati programmati per migliorare la sicurezza dell’infrastruttura, ma hanno comportato disagi nel traffico ferroviario.

Da domenica sera fino a venerdì mattina i tempi di percorrenza su alcune delle principali tratte ferroviarie italiane sono aumentati a causa dei lavori di ristrutturazione di un cavalcavia a Firenze. I treni non possono passare fra due stazioni della città, e sono quindi sostituiti da navette su strada, che però comportano tempi più lunghi e rallentamenti. Il numero di treni intanto è stato ridotto, e in certi casi potrebbero esserci anche modifiche degli orari di partenza e arrivo. I lavori sono divisi in due fasi: la prima, quella in corso, dura dal 5 al 10 luglio, mentre la seconda sarà dalla sera del 26 luglio alla mattina del 30.... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - I disagi per i lavori sulla linea ferroviaria a Firenze

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Stop ai treni veloci sulla linea Roma Firenze nel weekend

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