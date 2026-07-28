I no Tav hanno annunciato nuove proteste e possibili azioni di guerriglia. Dietro gli antagonisti si trova un gruppo chiamato Askatasuna, che ha dichiarato di voler continuare le manifestazioni. A differenza di alcuni gruppi politici, gli attivisti non hanno nascosto il loro sostegno a forme di protesta più dure. La loro posizione si distingue per la trasparenza nel dichiarare l’intento di opporsi con azioni più incisive.

Gli antagonisti hanno un solo pregio, se così si può definire: quello della chiarezza. A differenza dei loro quasi amici della sinistra istituzionale, gli attivisti non si nascondono dietro la pelosa condanna della violenza. Anzi, rilanciano e promettono altre battaglie e, dunque, altri scontri. «Questa lotta è ancora giovane e vogliamo opporci a questa opera che ci toglie spazi risorse», hanno dichiarato alcuni attivisti ieri durante il surreale punto stampa indetto a Venaus, uno dei paesi in cui i no Tav sono più radicati.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I no Tav promettono nuove guerriglie. Dietro gli antagonisti c’è Askatasuna

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