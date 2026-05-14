Il Giornale ha pubblicato un articolo sull'inchiesta in corso su Askatasuna. Nei giorni scorsi, gli avvocati della società hanno inviato una diffida ufficiale, rivolta direttamente al quotidiano, contestando alcuni passaggi dell'articolo. La comunicazione è firmata da rappresentanti legali e si riferisce a sedici persone coinvolte nel procedimento giudiziario. La vicenda ha suscitato reazioni da parte degli antagonisti, che hanno cercato di mettere in dubbio la copertura giornalistica.

Askatasuna ha diffidato il Giornale. Con una lettera firmata dai legali, i sedici imputati di associazione a delinquere (dopo la prima sentenza di assoluzione) nel processo d'appello di Operazione sovrano, diffidano il direttore Tommaso Cerno e lo scrivente affinché "cessi ogni comportamento lesivo della reputazione dei propri assistiti, non vengano più diffuse informazioni destituite di fondamento e in contrasto con una pronuncia giudiziaria e con una precisa norma del Codice penale". Il Giornale viene nello specifico accusato di aver pubblicato contenuti derivanti dal fascicolo del pubblico ministero. Nel mirino, dopo i nostri articoli sulle intercettazioni di Askatasuna, finisce così il racconto giornalistico di un'inchiesta che per anni ha acceso il dibattito pubblico italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Giornale racconta l'inchiesta su Askatasuna. Gli antagonisti ci diffidano e provano a imbavagliarci

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