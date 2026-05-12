Durante una cena a Torino del suo partito, Roberto Vannacci è stato accompagnato da sostenitori e militanti. Nel corso dell’evento, alcuni antagonisti hanno rivolto insulti e minacce, tra cui frasi come “sulle vostre bare…”. La serata si è svolta senza incidenti, ma la presenza di manifestazioni di ostilità ha attirato l’attenzione. Nessuna ulteriore informazione sulla dinamica degli episodi o sulle eventuali conseguenze è stata resa nota.

Roberto Vannacci quest’oggi è stato a Torino per una cena del suo partito Futuro nazionale insieme a sostenitori e militanti del suo partito. Un appuntamento informale e rilassato, che ha però attirato le attenzioni dei soliti antagonisti, incapaci di accettare che in una democrazia possano esistere movimenti divergenti dal loro. “L'unico tricolore che ci piace guardare è quello disteso sulle vostre bare ”, hanno scandito i manifestanti, mostrando uno striscione con la scritta in verde e nero “ Vannacci folgorato ” e un grande fallo di cartone sormontato dalla dicitura “Vannacci testa di”. Numerosi anche gli slogan scanditi dal gruppetto, poco numeroso, che ha provato a disturbare l’evento: “Vannacci, Vannacci vaffanculo ” e “Siamo tutte antifasciste”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sulle vostre bare…”. Insulti e minacce dagli antagonisti di Askatasuna

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