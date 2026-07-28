I legali dell’imprenditore hanno dichiarato che il ricorso presentato dall’ex compagna per l’affidamento della figlia, di un anno, è basato su dichiarazioni non veritiere. Dopo che ieri il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di affidamento, oggi gli avvocati di lui hanno diffuso una nota ufficiale per contestare le affermazioni della ex. La bambina non vede il padre da venti giorni.

Dopo che ieri il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso presentato dai legali di Sara Soldati, la ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio che chiede l’ affidamento della figlia di appena un anno che non vede da 20 giorni, oggi gli avvocati dell’imprenditore hanno rilasciato una nota con la propria presa di posizione. “Il ricorso presentato dalla difesa della signora Soldati poggia su un provvedimento di urgenza fondato su dichiarazioni estorte alla signora Kornelia Strzelichowska, raccolte a ridosso della rottura della relazione con il signor Del Vecchio, circostanza che pone interrogativi rilevanti sulla genuinità e sulla neutralità di quanto riferito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I legali di Del Vecchio e il ricorso della ex, Sara Soldati, sulla figlia contesa: “Fondato su dichiarazioni non vere”

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