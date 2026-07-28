Taranto si prepara a una possibile emergenza occupazionale senza precedenti. La Corte d’Appello di Milano ha ordinato la sospensione dell’area a caldo dell’ex Ilva entro 90 giorni, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro e il futuro dell’intero stabilimento. Il governo Meloni prende atto della decisione e conferma altri 100 milioni di euro per garantire la continuità dell’azienda, ma il finanziamento dell’esecutivo sarà ormai concentrato soprattutto sulle attività a freddo e sul completamento della procedura di cessione.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I giudici spengono i forni dell’ex Ilva a un passo dalla vendita agli indiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ex Ilva, il giudice di Milano ordina lo stop dell’area a caldo senza bonifica dall’amianto. Da governo 100 milioni, gli indiani di Jindal confermano l’interesseIl giudice di Milano ha ordinato lo stop dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, senza richiedere bonifiche dall’amianto.

Leggi anche: Riva forni elettrici esce dal processo “Ambiente svenduto” ex Ilva Accolta la richiesta della difesa

Si parla di: I giudici: Ilva va spenta. Assist per darla a Jindal.

I giudici fermano l’ex Ilva i timori del governo Può saltare la venditaLa Corte d’appello di Milano ordina lo spegnimento dell’area a caldo entro 90 giorni. L’esecutivo versa altri 100 milioni per tenerla aperta ... repubblica.it

I giudici: Ilva va spenta. Assist per darla a JindalLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola I giudici: Ilva va spenta. Assist per darla a Jindal pubblicato il 28 Luglio 2026 a firma di Andrea Tundo ... ilfattoquotidiano.it