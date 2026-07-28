I giudici spengono i forni dell’ex Ilva a un passo dalla vendita agli indiani
La Corte d’Appello di Milano ha deciso di sospendere l’attività dell’area a caldo dell’ex Ilva entro 90 giorni. La decisione potrebbe portare alla chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento, con ripercussioni sui posti di lavoro. La sospensione riguarda l’intera area dedicata alla produzione di acciaio. La sentenza arriva in un momento di trattative sulla vendita dello stabilimento a un’azienda indiana.
Taranto si prepara a una possibile emergenza occupazionale senza precedenti. La Corte d’Appello di Milano ha ordinato la sospensione dell’area a caldo dell’ex Ilva entro 90 giorni, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro e il futuro dell’intero stabilimento. Il governo Meloni prende atto della decisione e conferma altri 100 milioni di euro per garantire la continuità dell’azienda, ma il finanziamento dell’esecutivo sarà ormai concentrato soprattutto sulle attività a freddo e sul completamento della procedura di cessione.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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Si parla di: I giudici: Ilva va spenta. Assist per darla a Jindal.
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